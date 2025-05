Neue Ministerin will Wohnungsbau ankurbeln

Vorschriften sollen deutlich ausgedünnt werden: Wie die neue Bauministerin Hubertz im Bundestag ankündigte, soll noch in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit ein Gesetzenwurf vorgelegt werden, um den Wohnungsbau in Deutschland anzukurbeln. Konkret will die SPD-Politikerin etwa Genehmigungsverfahren beschleunigen und mehr Bauland ausweisen - auch gegen Widerstände aus der Nachbarschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 19:45 Uhr