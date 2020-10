Neue Massenproteste in Belarus gegen Lukaschenko erwartet

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Ungeachtet der Gewaltandrohung durch die Behörden in Belarus ruft die Opposition für heute zu neuen Massenprotesten auf. Unter anderem soll es in der Hauptstadt Minsk am Mittag einen sogenannten Partisanenmarsch geben. Das ist ein Marsch von Menschen, die nicht bereit sind, Gewalt und Willkür zu ertragen, wie es in dem Aufruf heißt. Die Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 05:00 Uhr