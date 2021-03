Neue Linken-Spitze will weitere unionsgeführte Bundesregierung verhindern

Sarkozy legt Berufung gegen Verurteilung zu Haftstrafe ein

Paris: Der ehemalige französische Präsident Sarkozy will die gegen ihn verhängte Strafe wegen Korruption nicht hinnehmen. Seine Anwältin hat angekündigt, dass der 66-Jährige in Berufung geht. Die Verurteilung Sarkozys sei hart und unbegründet, so die Juristin. Ein Strafgericht in Paris hatte den konservativen Politiker zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, wovon zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt sind. Trotz der verbleibenden einjährigen Freiheitsstrafe muss Sarkozy aber wohl nicht ins Gefängnis, sondern könnte die Zeit zuhause mit einer elektronischen Fußfessel absitzen. Sarkozy wurde schuldig gesprochen, einem Richter einen attraktiven Job in Monaco versprochen zu haben. Im Gegenzug soll er vertrauliche Informationen darüber gefordert haben, wie es um die Ermittlungen zur Finanzierung seines Wahlkampfes steht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 23:00 Uhr