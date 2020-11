Neue juristische Niederlage für Trump im Kampf gegen Wahlergebnisse

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat eine erneute juristische Niederlage bei dem Versuch erlitten, den Ausgang der Präsidentenwahl zu kippen. In Pennsylvania wies ein Bundesrichter eine entsprechende Klage ab. Trumps Wahlkampfteam hatte beantragt, Millionen von Briefwahlstimmen für ungültig zu erklären. In der Begründung des Gerichts war von "spekulativen Beschuldigungen" die Rede. Trump und seine republikanischen Verbündeten haben auch bei anderen Klagen in Michigan, Georgia, Nevada und in Pennsylvania bereits Niederlagen einstecken müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.11.2020 04:00 Uhr