Neue Gesundheitsregeln in Frankreich in Kraft

Paris: In Frankreich gelten ab heute verschärfte Bestimmungen: in Restaurants, Cafés, Zügen, Fernreisebussen, Flugzeugen, auf Messen und in Gesundheitseinrichtungen muss ein Nachweis über eine Corona-Impfung, eine Genesung oder ein negativer Test vorgelegt werden. Dieser darf maximal 72 Stunden alt sein. Diese Regel gilt bis Mitte November für alle Personen ab 18 Jahren. Für das Gesundheitspersonal tritt heute außerdem eine Impfpflicht in Kraft. Gegen die umstrittenen Maßnahmen haben am Wochenende landesweit über 200 000 Menschen demonstriert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.08.2021 01:00 Uhr