Neue Generalsekretärin offen für Kirchenreformen

Die designierte Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Gilles, will Ideen der Reformkräfte in der katholischen Kirche aufgreifen. Gilles sagte, auch die Protestbewegung Maria 2.0 bestehe aus Frauen, die sich in den Pfarreien engagieren und die ein Herzstück unserer Kirche sind. Gestern war die Theologin zur ersten Generalsekretärin der Bischofskonferenz gewählt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.02.2021 02:00 Uhr