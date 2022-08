Neue Explosionen sind im Berliner Grunewald zu hören

Nachrichtenarchiv - 04.08.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Stunden nach Ausbruch des Großbrands im Berliner Grunewald hat die Feuerwehr mit neuen Problemen zu kämpfen. Am Abend ist es auf dem Sprengplatz für Kampfmittel erneut zu Explosionen gekommen. Die Feuerwehr musste daraufhin den Spezialroboter der Bundeswehr wieder abziehen, der den Sprengplatz der Berliner Polizei erkunden sollte. Dort liegen tonnenweise Feuerwerkskörper und Weltkriegsmunition. Hier war es in der Nacht schon zu Explosionen gekommen, die den angrenzenden Wald in Brand steckten. Warum, ist noch unklar. Der Löscheinsatz rund um den Sprengplatz geht aber weiter. Noch immer sind im Grunewald Straßen und Bahnstrecken gesperrt. Evakuierungen sind aber laut Behörden derzeit nicht nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2022 21:00 Uhr