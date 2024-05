Neue EU-Verordnung soll Methan-Ausstoß verringern

Brüssel: Die EU will erreichen, dass weniger Methan ausgestoßen wird. Methan ist eines der bedeutendsten Klimagase und trägt somit zur Erderwärmung bei. Bislang gab es in diesem Bereich keine Vorgaben, doch nun hat der EU-Rat grünes Licht gegeben für eine neue Verordnung, die den Methan-Ausstoß der Industrie verringern soll. So sollen Unternehmen verpflichtet werden, Lecks in Pipelines schneller zu flicken. Außerdem sollen Bohrlöcher besser überwacht werden und das verbreitete Abfackeln von Methan soll nur noch in Ausnahmefällen gestattet werden.

