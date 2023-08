Neue Erkenntnisse über Plastikmüll in den Meeren

Den Haag: In den Meeren schwimmt offenbar deutlich mehr Plastikmüll als bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt ein niederländisches Forschungsteam, das die Plastikströme in den Ozeanen modelliert hat und über das die Fachzeitschrift "Nature Geoscience" berichtet. Demnach sei davon auszugehen, dass sich in den Weltmeeren insgesamt 3,2 Millionen Tonnen Plastik befindet. Nicht hinzugezählt seien Abfälle, die bereits zum Meeresboden abgesunken und in den Sedimenten abgelagert seien. Weniger als befürchtet sei hingegen die Menge an Plastik, die jährlich neu hinzukäme. Konkret gelangen laut den Forschern pro Jahr 500.000 Tonnen Müll in die Meere - fast die Hälfte davon aus der Fischerei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2023 20:45 Uhr