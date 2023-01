Neue Einreiseregeln für Fluggäste aus China

Kurzmeldung ein/ausklappen Dutzende Festnahmen nach Sturm auf Regierungsgebäude in Brasilia

Brasilia: In der brasilianischen Hauptstadt sind nach dem Angriff von radikalen Anhängern des früheren Präsidenten Bolsonaro auf Regierungsgebäude erste Verdächtige festgenommen worden. Lokale Medien berichten, dass gegen 30 Menschen Untersuchungshaft verhängt wurde. Sicherheitskräfte hätten die Lage wieder unter Kontrolle gebracht. Hunderte Menschen waren zuvor in das Parlament und den Sitz des Obersten Gerichtshofs sowie in den Amtssitz des Präsidenten eingedrungen. Dabei überwanden sie Polizeiabsperrungen vor den Gebäuden, zerschlugen Fensterscheiben und Möbel. Der neue Präsident Lula da Silva hatte vor einer Woche seinen Amtseid abgelegt. Sein Vorgänger, der Rechtspopulist Bolsonaro, erkennt den Wahlsieg nicht an und hat Brasilien verlassen. Vor seinem Abflug nach Florida wandte er sich an seine Anhänger und rief sie zum Kampf gegen Lula auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2023 01:00 Uhr