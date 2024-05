Neue Demos gegen Tesla Werkserweiterung erwartet

Grünheide: Tesla richtet sich auf weitere Proteste vor dem Werksgelände in Brandenburg ein. Für heute Mittag ist ein Demonstrations-Zug vom Bahnhof bis zum Werk des Autoherstellers in Grünheide bei Berlin geplant. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Gestern hatten hunderte Aktivisten versucht, das Gelände von Tesla zu stürmen. Der Protest richtet sich gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Gebäudes und die Rodung eines Waldes. Nach einer Demonstration war es zu tumultartigen Szenen zwischen hunderten Aktivisten und einem Großaufgebot der Polizei gekommen. Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 07:00 Uhr