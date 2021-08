Neue Corona-Verordnung in Bayern geplant

München: In Bayern wird es ab der nächsten Woche eine neue Grundlage für die Einführung von Corona-Maßnahmen geben. Wie Ministerpräsident Söder erklärte, soll das Kabinett zwei Warnstufen beschließen: Eine gelbe, die sich an der Belastung der Krankenhäuser und der Anzahl der langfristig an Covid-Erkrankten orientiert und eine rote, die die Belegung der Intensivbetten in den Kliniken berücksichtigt. Bislang waren Maßnahmen allein von der Inzidenz abhängig gemacht worden. (STOPP) Söder kündigte außerdem an, dass statt FFP-2-Masken künftig medizinische Masken getragen werden können, zum Beispiel in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln. An den bayerischen Schulen soll nach den Ferien vermehrt getestet werden, um den Präsenz-Unterricht zu ermöglichen. Die SPD begrüßte die Ankündigung des Ministerpräsidenten, betonte aber, die Lockerung der Maskenpflicht komme zu spät.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 20:00 Uhr