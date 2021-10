Neue Bundestagspräsidentin Bas will das Parlament vor Angriffen schützen

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat nach ihrer Wahl für mehr Bürgernähe geworben. In ihrer Rede zum Amtsantritt forderte sie die Abgeordneten auf, sich nicht hinter einem komplizierten Fachjargon zu verstecken. Zugleich plädierte sie für neue Beteiligungsformen wie zum Beispiel Bürgerräte. Für die neue Legislaturperiode wünschte sich Bas ausdrücklich mehr gegenseitigen Respekt, sowohl in der Gesellschaft als auch im Parlament. Hass und Hetze seien keine Meinung. Sie werde den Bundestag vor Angriffen schützen und die Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen. Die 53-Jährige SPD-Abgeordnete war mit knapp 80 Prozent der Stimmen an die Spitze des Parlaments gewählt worden. Ihrem Vorgänger Schäuble dankte sie für "außergewöhnliche Leistungen". Er habe zum Streit ermutigt, gleichzeitig aber Grenzen gezogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 16:00 Uhr