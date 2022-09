Neue britische Premierministerin Truss kündigt Steuersenkungen an

Nachrichtenarchiv - 06.09.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die neue britische Premierministerin Truss will nach eigenen Worten für einen wirtschaftlichen Aufschwung im Vereinigten Königreich sorgen. In ihrer Antrittsrede kündigte sie Steuersenkungen und Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise an. Zudem plant die konservative Politikerin, Familien zu entlasten und gut bezahlte Jobs zu schaffen. "Ich will dieses Land wieder zum Laufen bringen", sagte die neue Regierungschefin wörtlich. Sie werde liefern, fügte Truss hinzu. Sie war zuvor formell von Königin Elisabeth der Zweiten zur Premierministerin und Nachfolgerin von Boris Johnson ernannt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2022 18:45 Uhr