Neue britische Militärhilfe für die Ukraine

London: Die Ukraine bekommt neue militärische Unterstützung aus Großbritannien. Das britische Verteidigungsministerium hat ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Die Einzelheiten will Minister Healey heute beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel vorstellen. Dazu werden Vertreter von rund 50 Ländern erwartet. Zuletzt hieß es in Militärkreisen, dass die Ukraine spätestens Ende des Sommers in große militärische Schwierigkeiten geraten dürfte, wenn Partner nicht weitere Militärhilfen zusagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 03:00 Uhr