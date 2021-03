Neue Beschränkungen in Regensburg wegen hoher Inzidenz

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Zwei Städte in Bayern haben heute die Corona-Notbremse gezogen, Regensburg und Landshut. Ab Montag treten dort wieder schärfere Regeln in Kraft. Grund dafür ist ein Inzidenzwert von über einhundert an drei Tagen in Folge. Nach dem Wochende darf man sich nur noch mit einer Person treffen, die dem eigenen Haushalt nicht angehört. In den Nächten von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens gilt wieder eine Ausgangssperre. Geschäfte dürfen ihre Waren nur noch per "Click & Collect" verkaufen. Die Betreuung in Kitas wird wieder auf Notdienste umgestellt und Schulen gehen in den Distanzunterricht. Ausgenommen sind nur die Abschlussklassen. Auch in Nürnberg müssen Schülerinnen und Schüler wieder zuhause lernen. - Bundesweit ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen - im Wochenvergleich um etwa 3200 auf 12.700.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2021 10:00 Uhr