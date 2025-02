Neue belgische Regierung soll vereidigt werden

Brüssel: Rund acht Monate nach der Parlamentswahl soll heute Vormittag in Belgien eine neue Regierung vereidigt werden. Die migrationskritischen flämischen Nationalisten der N-VA haben sich am Freitag mit vier weiteren Parteien auf die Bildung einer Koalition verständigt. Die N-VA wird damit erstmals die föderale Regierung in Belgien führen und mit ihrem Vorsitzenden de Wever auch den Premierminister stellen. Der 54-Jährige war bisher Bürgermeister von Antwerpen. Neben dem Regierungschef wird die N-VA auch die Ministerien für Verteidigung, Migration und Finanzen besetzen. Ein drastischer Rechtsruck ist dennoch nicht zu erwarten, da die anderen Parteien - etwa die Liberalen, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten - zusammen eine klare Mehrheit in der Koalition haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 07:00 Uhr