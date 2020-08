Neue Autobahnbrücke in Genua wird feierlich eingeweiht

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genua: Knapp zwei Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke weiht die norditalienische Stadt am Abend den Neubau ein. Zur Feier werden Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsident Conte erwartet. Die Beton- und Stahlkonstruktion ist gut einen Kilometer lang. Beim Einsturz am 14. August 2018 waren Autos und Lastwagen in die Tiefe gerissen worden. 43 Menschen starben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 14:00 Uhr