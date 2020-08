Neue Autobahnbrücke in Genua ist in Betrieb genommen worden

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genua: Einen Tag nach der offiziellen Einweihung ist die neue Autobahnbrücke in der norditalienischen Stadt für den Verkehr freigegeben worden. Die ersten Wagen rollten kurz nach 22 Uhr über die Fahrbahnen in gut 40 Meter Höhe über Genua. Mit der gut einen Kilometer langen Brücke ist die Lücke in der Autobahn A10 entlang der italienischen Riviera nach knapp zwei Jahren wieder geschlossen. Der Vorgängerbau war am 14. August 2018 eingestürzt. Damals starben 43 Menschen. Der Neubau wurde in Rekordzeit geplant und errichtet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 22:45 Uhr