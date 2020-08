Neue Autobahnbrücke in Genua ist eingeweiht

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genua: Der Neubau der vor knapp zwei Jahren eingestürzten Autobahn-Brücke in Genua ist am Abend offiziell eingeweiht worden. Italiens Ministerpräsident Conte und Staatspräsident Mattarella nahmen an dem Festakt teil. Die italienische Staatsführung hatte die neue San-Giorgio-Brücke als Aufbruchssignal für das von der Corona-Krise schwer getroffene Land angekündigt. Ministerpräsident Conte sprach vom Symbol eines neuen Italien. Die Morandi-Brücke war am 14. August 2018 bei einem Unwetter eingestürzt. 43 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Wartungsmängel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 20:15 Uhr