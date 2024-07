Neue Ausgabe der umstrittenen Stierhatz von Pamplona startet

Pamplona: Ungeachtet neuer Proteste von Tierschützern beginnt heute in Spanien eine neue Ausgabe der Stierrennen von Pamplona. Das neuntägige Sanfermin-Fest wird am Mittag eröffnet, die erste Stierhatz findet dann am Sonntag statt. Dabei werden morgens Kampfbullen und Leitochsen für die Stierkämpfe am Abend durch enge Gassen in die Arena gejagt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2024 05:00 Uhr