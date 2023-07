Neue Anklagepunkte gegen Trump in Dokumentenaffäre

Meldungsarchiv - 28.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Die Anklageschrift gegen den früheren US-Präsidenten Trump in der sogenannten Dokumentenaffäre ist um weitere Punkte ergänzt worden. In einer aktualisierten Fassung wird Trump vorgeworfen, die Ermittlungen behindert zu haben. Demnach soll er einen Mitarbeiter gebeten haben, Kameraaufnahmen aus seinem Haus in Florida zu löschen, um die Untersuchungen zu erschweren. Dort soll Trump Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe aufbewahrt haben. Der 77-Jährige will bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr wieder für die Republikaner antreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 13:00 Uhr