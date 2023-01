Neubau rechnet sich laut Handwerkspräsident nicht mehr

Kurzmeldung ein/ausklappen Großdemo in Lützerath mit Greta Thunberg soll am Mittag starten

Erkelenz: In der Nähe des Braunkohleorts Lützerath werden am Mittag tausende Demonstrantinnen und Demonstranten zu einer Kundgebung gegen den Abriss des ehemaligen Weilers zur Braunkohleförderung erwartet. Ein Bündnis aus Umweltverbänden und Klimaaktivisten plant einen Protestzug vom Ort Keyenberg bis in die Nähe von Lützerath. Erwartet werden zu einer Kundgebung auch die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer. In Lützerath geht die seit Mittwoch laufende Räumung indes weiter. Nach Polizeiangaben wurde gestern auch das letzte Gebäude des Dorfes geräumt. Es befänden sich allerdings noch Besetzer in Bäumen und in einem Tunnel unter Lützerath, die nicht freiwillig gehen wollen.

