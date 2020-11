Neuauszählung im US-Bundesstaat Georgia beginnt

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der US-Bundesstaat Georgia lässt alle bei der Präsidentschaftswahl abgegebenen Stimmen neu per Hand auszählen. Das gab der zuständige Staatssekretär Raffensperger bekannt. Die Neuauszählung nannte er die richtige Entscheidung angesichts des knappen Abstands zwischen Präsident Trump und Herausforderer Biden, der in Georgia mit einem Abstand von 14.000 Stimmen führt. Biden will seinem langjährigen Berater Ron Klain das wichtige Amt des Stabschefs im Weißen Haus übertragen. Dies teilte Biden selbst mit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.11.2020 05:00 Uhr