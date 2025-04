Neuauflage von Weinstein-Prozess beginnt

New York: Vor einem Gericht in Manhatten beginnt heute die Neuauflage des Prozesses gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein. Ihm wird Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Vor fünf Jahren war Weinstein deshalb zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen schwerer Verfahrensfehler wurde das Urteil vor einem Jahr wieder aufgehoben. In den ersten Tagen des neuen Prozesses sollen zunächst die Geschworenen ausgesucht werden. Im Laufe des Verfahrens müssen dann die beiden Hauptzeuginnen erneut aussagen. Der Fall Weinstein hatte 2017 die weltweite MeToo-Bewegung maßgeblich ins Rollen gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2025 07:00 Uhr