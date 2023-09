Netzwerkstörung legt Volkswagen-Produktion lahm

Wolfsburg: Eine IT-Störung hat die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Ein Konzernsprecher bestätigte, dass die Produktion in mehreren Werken seit dem Mittag stillstehe. Nach aktuellem Stand der Analysen sei ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich. An der Behebung werde mit Hochdruck gearbeitet. Nach einem Bericht des "Handelsblatts" hat der Konzern den Krisenstab einberufen. Offenbar sind das Stammwerk Wolfsburg sowie die Produktionen in Emden, Osnabrück und Zwickau betroffen. Auch in den Büros am Hauptsitz Wolfsburg gehe derzeit nichts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 20:00 Uhr