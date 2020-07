Netzexpertin sieht Defizite bei Digitalisierung in Schulen

UN-Sicherheitrat sucht nach Lösung für Hilfsprogramm

New York: Nachdem Russland und China eine Verlängerung abgelehnt haben, ist eine UN-Resolution zu Hilfslieferungen für Syrien ausgelaufen. Deutschland und Belgien kündigten an, sich am Wochenende weiter um eine Lösung im Sicherheitsrat zu bemühen. In einer gemeinsamen Erklärung riefen sie die Mitglieder auf, an die Millionen Menschen in Syrien zu denken, die darauf warten, dass über ihr Schicksal entschieden werde. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 2,8 Millionen Menschen von den internationalen Hilfslieferung abhängig, die bis jetzt über zwei türkische Grenzübergänge gebracht wurden. Russland und China lehnten eine Verlängerung des Mandats ab, weil sie darin eine Verletzung der syrischen Souveränität sehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 10:45 Uhr