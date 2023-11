Netzagenturchef Müller sieht Deutschland für den Winter gerüstet

Bonn: Deutschland droht in den kommenden Monaten trotz eingestellter Gaslieferungen aus Russland kein Mangel an Brennstoff. Wie der Chef der Bundesnetzagentur Müller der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, ist die Bundesrepublik viel besser vorbereitet als noch vor einem Jahr. Bei einem normalen Winter gebe es keine größeren Probleme. Heute will Müllers Behörde neue Prognosen vorlegen, wie sich die Gasbestände bis zum Frühjahr entwickeln werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 01:00 Uhr