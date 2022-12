Netzagenturchef Müller mahnt trotz Kälte zu Zurückhaltung beim Heizen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schneefälle, Tiefstwerte -2 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend trüb, am ehesten im nördlichen Franken kurze Auflockerungen. In der Nacht an den Alpen Schnee, der sich Richtung Südosten zurückzieht, gebietsweise Straßenglätte. Tiefstwerte -2 bis -5 Grad. Morgen meist bewölkt und gebietsweise Schneeschauer. Ab Montag weitgehend trocken am Dienstag an den Alpen oft sonnig. Höchstwerte -4 bis +2 Grad, nachts Abkühlung bis auf -14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2022 17:00 Uhr