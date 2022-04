Netzagentur warnt vor Gas-Abrechnungen am Ende des Jahres

Macron mobilisiert Anhänger bei großer Wahlkampfveranstaltung

Paris: Der französische Präsident Macron hat bei einer großen Wahlkampfveranstaltung seine Anhänger mobilisiert. In einer Sportarena bei Paris versprach er Arbeitnehmern, Familien und armen Menschen Geld und Unterstützung. So sollen Beschäftigte eine steuerfreie Prämie von bis zu 6.000 Euro bekommen. Die Mindestrente will Macron auf 1.100 Euro anheben. Es soll ein einklagbares Recht auf Kinderbetreuung geben. Alten Menschen sagte der französische Präsident zu, ihnen dabei zu helfen länger in der eigenen Wohnung zu leben. Das Publikum schwenkte französische und Europa-Flaggen. Die Inszenierung erinnerte an ein Sport-Ereignis. In den Umfragen liegt Macron seit Wochen vorn. Die Franzosen wählen morgen in einer Woche ihr Staatsoberhaupt, zwei Wochen später findet die Stichwahl statt.

