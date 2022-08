Netzagentur fordert wegen Gasmangels entschiedeneres Sparen

Berlin: Wegen des drohenden Gas-Mangels sieht die Bundesnetzagentur trotz der bereits ergriffenen Maßnahmen die Gefahr längst nicht gebannt. In einem Interview verwies Behördenchef Müller darauf, dass Russland seine Gaslieferungen auf 20 Prozent verringert habe. Nach seinen Worten lässt sich ein Mangel bestenfalls nur dann verhindern, wenn die Verbraucher mindestens 20 Prozent einsparen - also viel mehr als bislang. In allen anderen Szenarien drohen laut Müller schon im Dezember Engpässe. Gleichzeitig sollte Deutschland weniger Gas an Nachbarländer durchleiten, braucht aber gleichzeitig mehr Importe aus anderen Staaten, wie der Chef der Netzagentur weiter erläuterte. Den Vorschlag von Bayerns Ministerpräsidenten Söder, in Deutschland Gas per Fracking zu fördern, hält Müller für unrealistisch. Denn seiner Einschätzung nach kommt das für die kommenden beiden Winter zu spät.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2022 14:00 Uhr