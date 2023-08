Netzagentur fordert schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien

Berlin: Die Bundesnetzagentur dringt auf einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Behördenchef Müller plädiert dafür, die Hürden für Genehmigung und Bau weiter zu senken. Dazu gehörten auch bestehende Beschränkungen durch Denkmal- und Naturschutz, so der ehemalige Grünen-Politiker. Wegen fehlender Stromnetze entstünden seit Jahren Milliarden Euro an unsinnigen Kosten für Bürger und Unternehmen, so Müller. Im Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze liege wohl die größte Herausforderung. Der Behördenchef zeigte sich überzeugt, dass die Industrie in wenigen Jahren mit genügend klimaneutraler Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen versorgt und eine Deindustrialisierung verhindert werden könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 17:00 Uhr