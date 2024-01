Netzagentur-Chef will finanzielle Konsequenzen für Unzuverlässigkeit von Post

Berlin: Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, hat sich für Geldstrafen gegen unzuverlässige Postdienstleister ausgesprochen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Müller, ein erhobener Zeigefinger reiche nicht aus. Hintergrund ist die hohe Zahl von Verbraucherbeschwerden im vergangenen Jahr. Die Zahl sei in etwa so hoch wie im Rekordjahr 2022. Damals hatten 43.000 Kunden über schlechten Service geklagt. Bisher beschränke sich die Bundesnetzagentur darauf, mit den Postdienstleistern zu sprechen oder anlassbezogene Prüfungen durchzuführen, sagte Müller. Doch das neue Postgesetz, das die Bundesregierung in den Bundestag eingebracht habe, sehe mehr Eingriffsbefugnisse vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 08:00 Uhr