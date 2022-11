Netzagentur-Chef ruft wegen sinkenden Speicherstands zum Gassparen auf

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit vereinzelten Schauern

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern. Gegen Abend zunehmend trocken bei 7 bis 12 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar, örtlich Nebel. Temperaturrückgang auf 2 Grad. Morgen teilweise trüb durch Nebel oder Hochnebel, in höheren Lagen oft freundlich. Am Montag und Dienstag teils sonnig, teils bewölkt und trocken. Höchstwerte morgen 7 bis 12, in den folgenden Tagen 11 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2022 12:00 Uhr