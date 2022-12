Netzagentur-Chef Müller ruft erneut zum Gassparen auf

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, hat erneut zum Gassparen aufgerufen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Speicher seien so gut gefüllt wie selten zuvor, aber der Winter könne lange dauern. Zuletzt seien die Werte nicht mehr so gut gewesen. Müller sprach von 13 Prozent eingespartem Gas. Notwendig seien aber 20 Prozent. Deutschland bekommt seinen Worten zufolge derzeit Gas über Norwegen, Belgien, die Niederlande und aus Frankreich - und demnächst wohl auch über die neuen Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee. Letztere verteidigte der Chef der Bundesnetzagentur. Die Alternativen wären Gas aus Russland oder mehr Kohle gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 09:00 Uhr