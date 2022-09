Netzagentur-Chef kritisiert zu hohen Gasverbrauch

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, hat kritisiert, dass der Gasverbrauch in Deutschland aktuell viel zu hoch ist. Demnach haben Haushalte und Gewerbe in der letzten Woche deutlich mehr Gas gebraucht, als im Durchschnitt der Jahre zuvor. Konkret war es laut Müller ein Plus von 14,5 Prozent verglichen mit dem Zeitraum der Jahre 2018 bis 2021. Um eine Gasmangellage zu vermeiden, so der Behördenchef, müsste der Verbrauch aber um 20 Prozent sinken. Müller appellierte noch einmal an Haushalte und Gewerbe, sich einzuschränken, vor allem beim Heizen.

