Netflix verliert zahlreiche Kunden

Separatisten melden Einnahme von Kreminna

Kiew: Die Ukraine sieht sich im Osten des Landes mit einem massiven russischen Truppenaufmarsch konfrontiert. Jetzt sei praktisch der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee in der Ukraine und in den Grenzgebieten zu Russland konzentriert, sagte Präsident Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Aus der Großstadt Mykolajiw werden heftige Explosionen gemeldet. Die Stadt Kreminna in der Region Luhansk ist nach Angaben von Separatisten vollständig eingenommen worden. Besonders dramatisch bleibt die Lage in der Hafenstadt Mariupol. Vor einigen Tagen hatten sich dort ukrainische Soldaten und auch Zivilisten in einem Stahlwerk in Sicherheit gebracht. Die russische Armee fordert, dass sich die Soldaten ergeben. Dafür kündigte das russische Verteidigungsministerium für heute eine Feuerpause an - gestern war ein ähnliches Angebot nicht angenommen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2022 08:00 Uhr