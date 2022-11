Netanjahus rechtsreligiöses Lager gewinnt Israel-Wahl

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Nach der Wahl in Israel hat der rechtskonservative Oppositionsführer Netanjahu wohl gute Aussichten auf eine Rückkehr ins Amt des Regierungschefs. Das national-religiöse Lager des 73-Jährigen erzielte Prognosen zufolge eine knappe Mehrheit von 61 oder 62 der insgesamt 120 Parlamentssitze. In Israel zeigt sich allerdings immer wieder, dass Das Endergebnis wird nicht vor morgen erwartet. Wahl in Israel: Der rechtskonservative Oppositionsführer Netanjahu hat gute Aussichten auf eine Rückkehr ins Amt des Regierungschefs. Sein rechts-religiöses Lager erzielte Prognosen zufolge wohl eine knappe Mehrheit von 61 oder 62 der insgesamt 120 Parlamentssitze. Das Endergebnis wird nicht vor morgen erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 06:00 Uhr