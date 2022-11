Netanjahus Bündnis holt Mehrheit im Parlament

Nachrichtenarchiv - 04.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Der frühere Regierungschef in Israel, Netanjahu, steht vor einer Rückkehr an die Macht. Zwei Tage nach der Parlamentswahl sind alle Stimmen ausgezählt. Damit kommt das von seiner Likud-Partei geführte Bündnis aus rechtskonservativen, ultra-rechten und religiösen Kräften in der Knesset auf 64 der 120 Parlamentssitze. Das teilte die Wahlkommission mit. Offiziell wird das Ergebnis erst kommende Woche dem Präsidenten vorgestellt. Wahlverlierer ist der bisherige Ministerpräsident Lapid. Sein Mitte-Rechts-Bündnis erhielt 51 Mandate, Lapid hat die Niederlage eingeräumt und seinem Konkurrenten Netanjahu zum Wahlsieg gratuliert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 09:00 Uhr