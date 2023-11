Netanjahu will höchstens kurze taktische Feuerpausen erlauben

Washington: Israels Ministerpräsident Netanjahu hält höchstens sehr kurze Feuerpausen im Krieg gegen die Hamas für möglich. Im US-Fernsehsender ABC sprach er davon, die Umstände für sogenannte taktische Pausen zu prüfen, Zitat: "eine Stunde hier, eine Stunde dort", um humanitäre Güter in den Gazastreifen hinein und einzelne Geiseln herauszubringen. Eine generelle Feuerpause, wie sie US-Präsident Biden zuvor in einem Telefonat gefordert hatte, schloss Netanjahu erneut aus. Diese würde Israels Bemühungen behindern, die Geiseln zu befreien. Das Einzige, was die Terroristen der Hamas verstünden, sei der militärische Druck, den Israel ausübe, so Netanjahu weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 06:00 Uhr