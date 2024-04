Netanjahu will auch bei Waffenruhe Offensive in Rafah starten

Jerusalem: Israel will auch im Falle eines Waffenruheabkommens mit der militant-islamistischen Hamas eine Militäroffensive in Rafah im Gazastreifen beginnen. Das hat Ministerpräsident Netanjahu deutlich gemacht. Man werde den Einsatz nicht stoppen, solange die Kriegsziele nicht erreicht seien, hieß es nach einem Treffen des Regierungschefs mit Angehörigen von Hamas-Geiseln. Damit schwinden die Hoffnungen wieder, dass es in Kairo bei den laufenden Verhandlungen zu einer Feuerpause kommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 17:00 Uhr