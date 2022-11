Netanjahu steht in Israel vor politischem Comeback

Linksbündnis gewinnt Dänemark-Wahl

Kopenhagen: Bei der Parlamentswahl in Dänemark sind die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Frederiksen erneut stärkste Kraft geworden. Sie kamen auf etwa 28 Prozent der Stimmen. Insgesamt sieht es nach einer lange unentschiedenen Wahlnacht nun so aus, dass ein Mitte-Links-Bündnis im Parlament in Kopenhagen eine hauchdünne Mehrheit hätte. Ministerpräsidentin Frederiksen hat allerdings angekündigt, dass sie angesichts vieler Herausforderungen mit breiter Unterstützung regieren will. Ihrer Koalition sollen dann auch Parteien des Mitte-Rechts-Lagers angehören. Frederiksen erklärte zunächst der Form halber ihren Rücktritt, kündigte aber baldige Gespräche mit den anderen Parteien an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2022 09:15 Uhr