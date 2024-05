Netanjahu spricht von tragischem Fehler in Rafah

Rafah: Nach dem israelischen Luftangriff auf die Stadt Rafah im Gaza-Streifen mit Dutzenden Todesopfern hat sich Israels Ministerpräsident Netanjahu geäußert. In einer Rede vor der Knesset räumte er einen - so wörtlich - tragischen Fehler ein. Die Armee untersuche den Vorfall weiter. Zuvor hatte die von der Hamas im Gaza-Streifen kontrollierte Gesundheitsbehörde bekannt gegeben, dass mindestens 45 Menschen nach dem israelischen Angriff getötet worden seien. Die meisten von ihnen sollen Frauen und Kinder sein. Die Lage in der Region spitzt sich immer mehr zu. Am Grenzübergang Rafah hat es die erste direkte Konfrontation der israelischen Armee mit ägyptischen Soldaten gegeben. Ein ägyptischer Soldat wurde dabei getötet. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, das Feuer eröffnet zu haben.

