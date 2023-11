Netanjahu spricht von Entdeckung einer Hamas-Kommandozentrale unter Al-Schifa-Krankenhaus

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat einem US-Radiosender gegenüber vom Fund einer unterirdischen Hamas-Kommandozentrale in der größten Klinik des Gazastreifens gesprochen. Im zweiten Untergeschoss des Al-Schifa-Krankenhauses habe die Armee eine Kommando- und Kontrollzentrale gefunden, sagte der Regierungschef. Terroristen seien vor der Ankunft der Soldaten aus der Klinik geflüchtet. Man habe dort auch Waffen und Bomben entdeckt. Die Hamas bestreitet die Existenz eines solchen Stützpunktes unter der Klinik. Zuvor hatte das israelische Militär nach eigener Darstellung Dutzende Mörsergranaten in einer Kita im Norden des Gazastreifens gefunden. In einer Grundschule haben Soldaten demnach ebenfalls Waffen der Hamas entdeckt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 22:45 Uhr