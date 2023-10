Netanjahu spricht nach Angriffen auf Israel von "Krieg"

Tel Aviv: Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen hat die israelische Armee den Kriegszustand erklärt. In einer Videobotschaft an die Bevölkerung sagte Ministerpräsident Netanjahu aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv: "Bürger Israels, wir sind im Krieg." Am Morgen hatte die radikal-islamische Hamas nach eigenen Angaben 5-tausend Raketen auf Israel abgefeuert. Zugleich waren bewaffnete Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen. Ein Hamas-Kommandeur erklärte, man habe mit einer großen Schlacht begonnen. Die Ausrufung des Kriegszustandes ermöglicht es der israelischen Armee, außergewöhnliche Schritte zu ergreifen und Reservisten zu mobilisieren. Nach Angaben israelischer Medien sind bei dem Großangriff am Morgen mindestens 22 Israelis getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 12:00 Uhr