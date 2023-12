Netanjahu sieht keine Chance für baldigen Waffenstillstand

Tel Aviv: Israels Regierungschef Netanjahu hat einem baldigen Ende der Kämpfe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen eine Absage erteilt. Man werde nicht aufhören zu kämpfen, bis man alle Ziele die man sich gesetzt habe, erreicht habe. Dies, so Netanjahu weiter, seien "die Eliminierung der Hamas, die Freilassung unserer Geiseln und das Ende der Bedrohung durch den Gazastreifen". Die Äußerungen des israelischen Regierungschefs erfolgten, nachdem Hamas-Chef Hanija in Ägypten Gespräche über eine neue mögliche Feuerpause aufnehmen wollte. Eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Resolution mit dem Aufruf zu einer Feuerpause wurde am Abend vertagt.

