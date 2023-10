Netanjahu sieht Israel im Krieg gegen die Hamas

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat erklärt, sein Land sei nach den massiven Militäraktionen der Hamas im Krieg. Nun würden umfassend Reservisten mobilisiert. Netanjahu sprach wörtlich von einem "mörderischen Überraschungsangriff" der militanten Palästinenserorganisation. Laut israelischem Militär wurden seit dem Morgen etwa 2.500 Raketen vom Gazastreifen aus auf das israelische Kernland abgeschossen. Parallel dazu sind Angreifer demnach mit Gleitschirmen, über das Meer und am Boden nach Israel eingedrungen. Von heftigen Kämpfen in der Nähe des Gazastreifens ist die Rede. Nach Angaben von ARD-Korrespondenten zogen schwerbewaffnete Hamas-Kämpfer durch mehrere israelische Orte. In einer Militärbasis sollen sie ein Blutbad angerichtet haben. Offenbar wurden auch Dutzende Israelis in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben aus Tel Aviv sollen bislang mindestens 40 Israelis getötet worden sein. Die Armee flog als Reaktion Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 15:00 Uhr