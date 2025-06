Netanjahu sieht iranisches Atomprogramm "weit zurückgeworfen"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hält das iranische Atomprogramm für schwer getroffen. Die Angriffe des Militärs hätten das Atomprogramm der Islamischen Republik um eine so wörtlich "sehr, sehr lange Zeit" zurückgeworfen. Die Streitkräfte zerstörten zudem nach eigenen Angaben mehr als 120 iranische Abschussrampen. Dennoch rechnet man in Israel mit weiteren Raketenangriffen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. In der iranischen Hauptstadt gab es erneut zahlreiche Explosionen. Immer noch versuchen viele Menschen Teheran zu verlassen.

