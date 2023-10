Netanjahu ruft Israelis nach Hamas-Angriff zur Einheit auf

Tel Aviv: Vor dem Hintergrund der massiven Angriffe der radikal-islamischen Hamas hat Israels Ministerpräsident Netanjahu die Opposition aufgefordert, sich einer Einheitsregierung anzuschließen. In einer Fernsehansprache erklärte er, das Land befinde sich in einem Krieg zur Sicherung der Existenz Israels. Zuvor hatte das Militär 300.000 Reservisten einberufen, zudem wurde der Gazastreifen komplett abgeriegelt, sodass keine Lebensmittel, Treibstoff oder andere Güter mehr in die Region gelangen können. In mehreren Städten gingen heute Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit Israel zu zeigen - etwa in München und London. Dort gab es aber auch pro-palästinensische Proteste, ebenso in Athen. Bei dem Großangriff der Hamas sind nach jüngsten israelischen Medienberichten mindestens 900 Menschen getötet worden, bei den folgenden Vergeltungsangriffen sind im Gazastreifen laut palästinensischer Gesundheitsbehörde mehr als 680 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2023 01:00 Uhr