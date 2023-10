Netanjahu rechnet nach Hamas-Angriff mit langem Krieg

Tel Aviv: Nach den überraschenden Großangriffen militanter Palästinenser hat Israel zur Gegenoffensive angesetzt. Die Luftwaffe hat in der Nacht weitere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Ministerpräsident Netanjahu appellierte an die Bewohner, zu fliehen. Denn Israel werde Rache nehmen. Dieser Krieg werde Zeit brauchen, so Netanjahu. Die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen wurde gestoppt. Unterstützt von einem Hagel Tausender Raketen waren Hamas-Terroristen in der Nacht zu gestern aus dem Gazastreifen in nahe gelegene israelische Städte eingedrungen. Sie töteten zahlreiche Menschen und verschleppten eine unbekannte Zahl an Soldaten und Zivilisten, darunter auch Kinder. Der Sprecher der islamistischen Hamas erklärte dem Sender BBC, die Gruppe habe direkte Unterstützung vom Iran erhalten. Auch der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, macht Teheran für die beispiellose Angriffswelle verantwortlich. Die USA haben nach Angaben aus dem Weißen Haus keine Erkenntnisse über eine direkte Beteiligung, erklärten aber, es gebe "keinen Zweifel" daran, dass die Hamas unter anderem vom Iran "finanziert, ausgerüstet und bewaffnet werde".

